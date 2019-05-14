بالأرقام.. من هو دامير سكومينا حكم نهائي دوري أبطال أوروبا؟

كتب محمد سيد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، تكليف الحكم الدولي السلوفيني، دامير سكومينا، بإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

وتجمع المباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم 1 يونيو المقبل.

ونال سكومينا "42 عامًا" الشارة الدولية في 2002، وأدار المباراة النهائية للدوري الأوروبي "اليورباليج" بين أياكس أمستردام الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في 2017.

كما أدار...