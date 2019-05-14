رئيس كاف: أمم أفريقيا 2019 بمصر ستكون الأفضل في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن قرار إقالة عمرو فهمي السكرتير التنفيذي للكاف من منصبه، مؤكدا أن القرار كان صحيحًا.
وقال أحمد في حوار مع موقع إنسايد ورلد فوتبول، إن صحة القرار تأكدت بعد التصرفات التي قام بها عمرو فهمي -على حد قوله- أثبتت ذلك.
وأضاف:" "كما قلت من قبل، لقد كنت مخطئًا في اختياره عمرو فهمي".
وتابع:" أنا من الشخصيات الذين يعترفون بالخطأ إذا ارتكبوه، لم يسبق لي العمل في منظمة دولية قبل أن أتولى رئاسة الكاف، لقد عملت فقط داخل بلدي".
وانتقل أحمد أحمد للحديث عن كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، مؤكدًا: "أثق أن النسخة المقبلة ستكون الأفضل في التاريخ".
وأتم: "ثقتي في مصر تصل إلى نسبة 100%، كان لدينا مشاكل في أرضيات الملاعب ولكن التطوير والعمل واضح تمامًا الآن".
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