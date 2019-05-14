عمر صلاح يوضح لمصراوي حقيقة عدم سفره إلى المغرب مع الزمالك بسبب التجنيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سيتواجد مع بعثه فريقه التي ستغادر القاهرة متجهة إلى المغرب مساء الخميس المقبل لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وكانت أنباء قد انتشرت خلال الساعات الماضية، تشير إلى أن الحارس الشاب لن يتمكن من السفر مع الزمالك إلى المغرب، بسبب ظروف التجنيد.

وقال صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لا صحة حول الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حول عدم سفري مع بعثة الزمالك التي ستتوجه للمغرب.

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وأضاف، أنه مازال يدرس وليس مطلوبا للتجنيد كما تردد في الساعات القليلة الماضية، كما أنه سافر مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وأوضح، أنه مرتبط بأداء امتحان غدا الأربعاء في الواحدة ظهرا، ولم يطلب الغياب عن تدريب الفريق في الفترة الحالية بسبب أداء الامتحانات خاصة أن الفريق يتدرب في العاشرة مساءً.

وتأتي مشاركة عمر صلاح مع الزمالك خلال لقاء نهضة بركان المقبل في ظل إيقاف الحارس الأول للفريق وإصابة عماد السيد الحارس البديل.