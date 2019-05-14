تقرير.. ليفربول "بطل غير متوج".. الوصافة الأفضل.. والجوائز الفردية لا تكفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في مشهد درامي خسر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي بعدما كان متربعًا على جدول ترتيب بريميرليج لعدة جولات عقب تعثر مانشستر سيتي في أكثر من مباراة حيث فقد أربع نقاط في بداية مشواره بالتعادل أمام وولفرهامبتون والريدز، ثم الخسارة أمام تشيلسي، كريستال بالاس وليستر سيتي.

7 نقاط لصالح ليفربول منحته الصدارة متفوقًا على مانشستر سيتي الذي نجح في تقليص الفارق بالحفاظ على سلسلة انتصاراته خلال 19 مباراة لم يفقد سوى 3 نقاط من الخسارة أمام نيو كاسل يونايتد في الجولة الـ24.

على الجانب الآخر كانت بداية فقدان ليفربول للنقاط بعد خسارته "الوحيدة" في بطولة الدوري أمام مانشستر سيتي بالجولة الـ21 والتي حسمها البلو سكاي لصالحه بنتيجة 2-1، لتفقد كتيبة يورجن كلوب بعدها 8 نقاط فارقة في مشوراه بالتعادل في أربع مباريات أمام كل من ليستر سيتي (1-1)، وست هام يونايتد (1-1)، وسلبيًا أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون.

سيطر لاعبو الريدز على الألقاب الفردية هذا الموسم، حيث حصل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وسيطر الثنائي محمد صلاح وساديو ماني على لقب هداف بريميرليج رفقة بيير - ايمريك اوباميانج لاعب آرسنال الإنجليزي، كما حصد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

ليس هذا فحسب فشهد تشكيل الأفضل بالدوري هذا الموسم، تواجد الرباعي "فيرجيل فان دايك، ساديو ماني، اندرو روبرتسون، ترينت الكسندر -أرنولد"، لكن الجوائز الفردية وحدها لا تكفي، فعلى الرغم من حصد ليفربول 97 نقطة في بطولة الدوري، وخسارته للقب بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي هو أفضل وصيف في البطولة استطاع حصد نقاط خلال العشر مواسم الأخيرة.

موسم 2008/2009

كان ليفربول هو وصيف البطولة بـ86 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي تُوج بالبطولة في هذا الموسم.

موسم 2009/2010

كان مانشستر يونايتد هو الوصيف لتلك النسخة برصيد 85 نقطة، بينما تُوج تشيلسي باللقب بفارق نقطة واحدة.

موسم 2010/2011

تُوج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 80 نقطة، بينما حل تشيلسي ثانيًا برصيد 71 نقطة فقط.

موسم 2011/2012

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تساوى مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في نفس عدد النقاط حيث حصدا 89 نقطة، بينما حسم البلو سكاي اللقب بفارق الأهداف.

موسم 2012/2013

حصد مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 78 نقطة، بينما فاز مانشستر يونايتد بلقب الدوري بعدما جمع 89 نقطة.

موسم 2013/2014

بفارق نقطتين حسم مانشستر سيتي لقب الدوري متفوقًا على ليفربول الذي جمع 84 نقطة من 38 جولة.

موسم 2014/2015

حسم مانشستر سيتي المقعد الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما تُوج تشيلسي باللقب بعدما جمع 87 نقطة.

موسم 2015/2016

جمع آرسنال 71 نقطة وتواجد بالمركز الثاني، بينما فجر ليستر سيتي المعرجزة وفاز بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه بعد حصد 81 نقطة.

موسم 2016/2017

وصل توتنهام إلى النقطة 86 في وصافة الجدول، بينما تُوج تشيلسي باللقب برصيد 93 نقطة.

موسم 2017/2018

حصد مانشستر يونايتد وصافة الجدول برصيد 81 نقطة، بينما وصل مانشستر سيتي إلى النقطة الـ100 وحقق إنجاز تاريخي في البطولة.