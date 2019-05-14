حسين يرد على منتقديه عبر الخليج 365: يقدمون "كوميديا".. وأتحداهم أن ينظموا هذه المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، على الانتقادات التي توجه إليه في الفترة الماضية بشأن تنظيم جدول مباريات الدوري الممتاز.

وأشار حسين في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن بعض لاعبي كرة القدم يحاولون صنع فقرات وصفها بأنها "كوميدية" في البرامج التلفيزيونية عن طريق انتقاد لجنة المسابقات.

تصريحات رئيس لجنة المسابقات ليلا كورة تعد هي الأولى من جانبه بعد توجيه انتقادات إليه عبر وسائل الإعلام المرئية بشأن تنسيق جدول الدوري لصالح أندية بعينها.

وقال رئيس المسابقات: "بعض لاعبي الكرة الذين يحلون ضيوفًا على بعض البرامج يستخفون دمهم آملين أن يصنعوا فقرة كوميدية يضحك عليهم بها الجمهور".

وأكمل: "ذلك يتم من خلال -التقطيع- في لجنة المسابقات داخل الاستديوهات المكيفة التي يجلسون فيها ويلعبون على مشاعر الجماهير، أريد أن أقول لهم أين ضمائركم؟ وما هو السند الذي تتكلمون به وأنتم لا تعرفون شيئا؟".

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وردًا على وجود محاباة من جانبه لصالح الأهلي وضد الزمالك -حسبما وردت بالانتقادات- فرد حسين: "سأعرض للرأي العام مباريات الأهلي والزمالك في الفترة من 31 يوليو 2018 حتى 14 مايو 2019".

واختتم: "أتحدى أن ينظم من يجلسون في المكيفات وأمام الكاميرات جزء من هذه المباريات بل لا يستطيعون تنظيم دورة رمضانية، وللعلم هذه المباريات تضم مباريات الدوري والكأس ودوري الأبطال والكونفدرالية والبطولة العربية وتوقفات المنتخب المنتخب الوطني".