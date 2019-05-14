الأهلي لمصراوي: مواجهتنا أمام إنبي في ملعب بتروسبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مباراة فريقه أمام إنبي يوم الخميس المقبل ستقام على ملعب بتروسبورت، ولن تنقل إلى استاد برج العرب بالأسكندرية.

وأشار مرجان في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي كان قد طلب نقل المباراة متأخرًا، وهو ما أدى لعدم وجود وقت كاف للحصول على الموافقات الأمنية لنقلها.

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وقال المدير التنفيذي للأهلي: "الجهاز الفني طلب نقل مباراة إنبي متأخرًا، ولذلك ستقام المواجهة في بتروسبورت ولن يتم نقلها إلى برج العرب، لأننا لم نتمكن من الحصول على الموافقات".

وكان الأهلي قد طلب نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالأسكندرية في ظل اعتراض الجهاز الفني للفريق على أرضية ملعب بتروسبورت.

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة كانت قد أوضحت أن القرار النهائي بشأن نقل المباراة سيحسم مساء اليوم، الثلاثاء، وفقًا للموافقات الأمنية.