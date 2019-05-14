آخر كلام بشأن رحيل أحداد عن الزمالك في نهاية الموسم

كشف نادي الزمالك حقيقة رحيل المغربي حميد أحداد عن الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجع أدائه وعدم الدفع به خلال المباريات الماضية، لمشاركة كهربا وكذلك عمر السعيد في خط الهجوم.

وقال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات لموقع “سيت أنفو” المغربي، أن مجلس إدارة الفريق ليس لديه أي نية في الاستغناء عن مهاجم المنتخب المغربي، خصوصا أنه جاء قبل ستة أشهر فقط إلى الفريق الأبيض.

وكان اللاعب قد تلقى عرضًا رسميًا، خلال الأيام القليلة الماضية من أحد أندية الدوري المغربي للاحتراف.