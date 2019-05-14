اخبار الرياضه

مرجان يؤكد عدم تغيير ملعب لقاء الأهلي وإنبي

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

أوضح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول نقل مباراة الأهلي المقبلة أمام إنبي إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال مرجان في تصريحات خاصة :”لم نتلقى أي إخطار رسمي من اتحاد الكرة بنقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ستاد برج العرب”.

وأضاف “قمت بالتواصل مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وأكد لي بأنه ليس هناك أي شئ بخصوص هذا الأمر”.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غد الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرجان يؤكد عدم تغيير ملعب لقاء الأهلي وإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا