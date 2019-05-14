أوضح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول نقل مباراة الأهلي المقبلة أمام إنبي إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وقال مرجان في تصريحات خاصة :”لم نتلقى أي إخطار رسمي من اتحاد الكرة بنقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ستاد برج العرب”.
وأضاف “قمت بالتواصل مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وأكد لي بأنه ليس هناك أي شئ بخصوص هذا الأمر”.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غد الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مرجان يؤكد عدم تغيير ملعب لقاء الأهلي وإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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