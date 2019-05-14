بوغبا سيرحل عن مانشستر يونايتد

قال لاعب مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا، في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، إن “نجم خط وسط الفريق الحالي، الفرنسي بول بوغبا، سيترك النادي هذا الصيف”.

وقال الفرنسي المخضرم (37 عاماً) “أعتقد أن بوغبا سيرحل، لأنك يجب أن تشعر بالحب عندما تلعب في فريق، وتكون ملتزماً بتعاقدك معه. إذا قرر بوغبا البقاء لمدة عام آخر ثم المغادرة أو البقاء لبضع سنوات أخرى، فربما يحبه المشجعون أكثر لأنهم سيشعرون بالتزامه” تجاه الفريق.

وتأتي هذه التصريحات بعد الواقعة التي كان بطلها بوغبا، الذي تعرض لإهانات من قبل بعض المشجعين بعد الهزيمة أمام كارديف سيتي الأحد الماضي.

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وبالإضافة إلى ذلك، تحدث إيفرا عن جناح “الشياطين الحمر”، أليكسيس سانشيز، الذي قد يرحل أيضاً عن صفوف الفريق.

وعلق إيفرا على توقيع اللاعب التشيلي (30 عاماً) لليونايتد قائلاً: “بعض اللاعبين يأتون من أجل المال فقط؛ لا يروق لي أن أقول ذلك، وليس لدي أي شيء ضدهم، لكن عندما اطلعت على الاتفاق اعتقدت أن تاريخ مانشستر يونايتد قد انهار”.

وأضاف “كان لديه عرض أقل مادياً من نادي مانشستر سيتي، لكنه كان سيلعب كرة قدم أفضل من تلك التي يقدمها مع اليونايتد، لماذا قرر إذن المجيء إلى اليونايتد؟ لا تقل لي إنه يحب النادي منذ الصغر”.