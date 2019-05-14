أريين روبن يحدد مصيره الكروي

قال نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، أريين روبن، إنه “يرغب في اتخاذ قرار بخصوص مستقبله في عالم كرة القدم خلال الأسبوعين المقبلين”.

وخلال مؤتمر صحافي للبايرن، قال الجناح الأيمن الذي غاب عن فريقه خمسة أشهر بسبب الإصابة: “في الواقع تأخرت في هذا ولكن هذه الإصابة كان لها علاقة بهذا التأخير”.

وأضاف روبن: “أتمنى أن أتخذ قراراً في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولا أستطيع أن أعد بشيء”.

كان روبن انتقل إلى صفوف البايرن قادماً من ريال مدريد الإسباني في صيف 2009، وها هو الآن يغادر البايرن مع نهاية الموسم بعد عشرة أعوام قضاها مع “البافاري”.

وحول احتمال إنهاء مسيرته الكروية، أجاب روبن مبتسما: “هذا خيار لكني لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث”.

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وعن انتقاله إلى البايرن، قال روبن إنه كان علامة فارقة في مشواره الكروي: “فالنسبة لي كانت هذه هي أفضل خطوة في حياتي المهنية، وأفضل وأهم انتقال”.

وأعرب روبن عن تحمسه حيال مباراة البايرن أمام إينتراخت فرانكفورت التي ستقام في ميونخ السبت المقبل في نهائي الدوري، وقال: “أعتقد أنني لعبت هذه المباراة ثلاث مرات في خيالي”.

وأبدى روبن الذي سجل 98 هدفاً في الدوري الألماني، رغبته في أن يشارك في هذه المباراة مع شريكه المقرب منه فرانك ريبري (الذي سيرحل أيضا عن البايرن) ليحتفلا بوداع تذكاري.

واختتم حديثه بالقول إنه إذا بدأ اللعب مع ريبري من بداية المباراة وأصبحا الأبطال مجدداً ” فليس هناك شيء أجمل من هذا، وهذا ما أتوقعه”.