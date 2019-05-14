شاهد.. مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري الممتاز

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة بيراميدز ووادي دجلة ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز .

تقام المباراة علي ملعب ستاد الدفاع الجوي في العاشرة مساء وتنقل عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت .

يسعى بيراميدز خلال المباراة لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، بعد غيابه عن تحقيق الفوز منذ جولتين.

فبعد أن حقق الفريق الفوز على الأهلي والزمالك، تعثر بتعادلين أمام المصري البورسعيدي ومصر المقاصة، ليتراجع المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الوصيف، و5 نقاط عن النادى الأهلى المتصدر.

ويبحث بيراميدز عن تحقيق الثلاث نقاط خلال مواجهة اليوم، بعد أن ابتعد عن المنافسة

Advertisements

على لقب الدوري، حيث خاض الفريق مباريات أكثر من الزمالك والأهلي.

على الجانب الآخر فإن وادي دجلة بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة، ويفصله عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر نقطة واحدة.

وتحقيق نتيجة إيجابية يمنح وادي دجلة أمل في الهروب من المقعد الثالث للهابطين لدوري الدرجة الاولى، بعد أن هبط بشكل رسمي كل من النجوم والداخلية.

شاهد المباراة ..