عطية صابر يكشف عن مكاسب ودية الإسماعيلي والمصري

أشاد عطية صابر مدرب الإسماعيلى بالتجربة الودية التى أقيمت مساء أمس الاثنين أمام فريق المصرى البورسعيدى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.

وقال مدرب الإسماعيلي أنهم لاينظروا للنتائج فى المباريات الودية، ولكن مايهم الجهاز هو المستوى الذى يقدمه اللاعبون

ومدى استيعابهم للخطط الفنية.

وأضاف صابر أن أول مكاسب المباراة هو ظهور بعض الصاعدين بداية من كمال السيد حارس المرمى وحتى خط الهجوم بشكل مميز للغاية. وكانت ثانى المكاسب تتمثل فى الانطباع المميز

الذى تركه بعض اللاعبين فى تلك المباراة وهو ماسيسهم فى حصولهم على فرص المشاركة فى اللقاءات المقبلة حسب الحاجة الفنية.

واختتم صابر قائلاً إن آخر المكاسب تدور حول تجهيز اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص المشاركة منذ فترة مع الفريق. جدير بالذكر أنه يحتل الدراويش المركز السابع في بطولة الدوري المصري برصيد 38 نقطة.