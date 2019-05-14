يد الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سبورتنج في كأس مصر

يستأنف الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره، فريق سبورتنج، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، والمقررأن يقام يوم ٢٠ مايو الجاري.
ويعود الفريق إلى تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد
ويقود يحيى يوسف مران الفريق بعد أن تم تكليفه بمهام تدريب الفريق عقب توجيه الشكر للجهاز السابق بقيادة المدرب السلوفيني نيكولا ماركوفيتش.
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