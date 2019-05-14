في مؤتمر صحفي.. رافينيا يودع بايرن ميونيخ بعد 8 مواسم

أعلن البرازيلي رافينيا الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ اليوم رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد ثمانية مواسم قضاها مع الفريق البافاري .

وعقد المدافع البرازيلي مؤتمراً صحفياً بمقر بايرن ميونيخ في حضور عدد كبير من زملائه في مقدمتهما نويل نوير وليفاندوفسكي وريبيري وتياجو وتماس مولر .

وقال رافينيا : " "لقد عشت لحظات جميلة طوال 8

سنوات هنا. أنا سعيد للغاية بالفترة التي لعبت فيها مع بايرن، ولكن كل مسيرة يجب أن تنتهي عند نقطة ما. كانت فترة رائعة، وليس هناك ما أشعر بالندم عليه خلالها".

"واضاف: "لقد حققنا إنجازات عظيمة في كل عام، ولكن عام 2013 كان هو الأبرز

بالنسبة لنا جميعًا بكل تأكيد. لقد حققنا الثلاثية، وكانت سنة رائعة للنادي وللاعبين".

واختتم : " لم أكن أتوقع أنني سأمكث كل هذا الوقت في ألمانيا. لقد واجهت بعض الصعوبات في البداية فيما يخص اللغة والطقس وما إلى ذلك". بعد ذلك غلبت اللاعب البرازيلي الدموع وهو يقول: "لقد مرت 13 سنة على تواجدي في ألمانيا، وأنا أحمل جوازًا ألمانيًا منذ 3 سنوات أيضًا. لقد كانت فترة رائعة ولا تُنسى في حياتي".