جلسة هامة بين الخطيب وفتحي مبروك لبحث تطوير قطاع الناشئين

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض بشئون كرة القدم، اجتماعًا مطولًا، ظهر اليوم، مع فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، وذلك لمناقشة التقرير الخاص بتقييم القطاع، وجميع الفرق في الأعمار السنية المختلفة على مدار الموسم الماضي.
خلال الاجتماع، استعرض فتحي مبروك نتائج الفرق، وتقييمهلها، وتطرق إلى النقاط الإيجابية والسلبية في القطاع، وطلب الكابتن محمود الخطيب الاستفسار عن العديد من الأمور الخاصة بمعايير التقييم لشئون القطاع على كافة المستويات، وذلك من أجل توفير المعطيات الكاملة لوضع استراتيجية وخطة شاملة للنهوض
وتقرر أن يقوم فتحي مبروك بتجهيز قاعدة البيانات المطلوبة والرد على كافة استفسارات رئيس النادي مدعمة بالأرقام، على أن تكون هناك جلسة في الأسبوع المقبل لاستكمال مرحلة التقييم الخاصة بالموسم الماضي، والاتفاق على رؤية واضحة المعالم في الموسم الجديد، بما يضمن توفير كافة عوامل النجاح لقطاع الناشئين.
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