اخبار الرياضه

وزارة الرياضة توقع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب في كرة القدم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع إحدي شركات اكتشاف المواهب في كرة القدم لتنفيذ مشروع Top Talents لاكتشاف المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم من سن 10 الي 18 سنة.
حيث يقوم البرنامج بالكشف على الموهوبين رياضيا في كرة القدم في المحافظات المختلفة في مراكز الشباب

والمديريات في المحافظات، حيث سيتم عمل اختبارات للاعبين لاختيار أفضلهم.
وسوف يتم انتقاؤهم من اللاعبين المتميزين و من المقرر أن يتم تقسيمهم إلي مجموعتين، الأولي ستشارك في بطولة ودية في هولندا، أما المجموعة الأخرى فستقوم بفترة معايشة في
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الأندية الهولندية على أن تتحمل الشركة كامل التكاليف للسفر والإقامة.
يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة في الاشتراك مع الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني من اجل العمل معا بهدف النهوض بالرياضة المصرية.
قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، بحضور كل من أحمد جمعة معاون الوزير، سماح عمار المستشار الإعلامي للمشروع، وعمر العربي المدير التنفيذي للمشروع.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة توقع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب في كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا