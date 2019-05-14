وزارة الرياضة توقع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب في كرة القدم

وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع إحدي شركات اكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم لتنفيذ مشروع Top Talents لاكتشاف المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم من سن 10 الي 18 سنة.

حيث يقوم البرنامج بالكشف على الموهوبين رياضيا في كرة القدم في المحافظات المختلفة في مراكز الشباب

والمديريات في المحافظات، حيث سيتم عمل اختبارات للاعبين لاختيار أفضلهم.وسوف يتم انتقاؤهم من اللاعبين المتميزين و من المقرر أن يتم تقسيمهم إلي مجموعتين، الأولي ستشارك في بطولة ودية في هولندا، أما المجموعة الأخرى فستقوم بفترة معايشة فيالأندية الهولندية على أن تتحمل الشركة كامل التكاليف للسفر والإقامة.يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة في الاشتراك مع الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني من اجل العمل معا بهدف النهوض بالرياضة المصرية.قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، بحضور كل من أحمد جمعة معاون الوزير، سماح عمار المستشار الإعلامي للمشروع، وعمر العربي المدير التنفيذي للمشروع.