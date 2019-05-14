وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع إحدي شركات اكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم لتنفيذ مشروع Top Talents لاكتشاف المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم من سن 10 الي 18 سنة.
حيث يقوم البرنامج بالكشف على الموهوبين رياضيا في كرة القدم في المحافظات المختلفة في مراكز الشباب
وسوف يتم انتقاؤهم من اللاعبين المتميزين و من المقرر أن يتم تقسيمهم إلي مجموعتين، الأولي ستشارك في بطولة ودية في هولندا، أما المجموعة الأخرى فستقوم بفترة معايشة في
يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة في الاشتراك مع الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني من اجل العمل معا بهدف النهوض بالرياضة المصرية.
قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، بحضور كل من أحمد جمعة معاون الوزير، سماح عمار المستشار الإعلامي للمشروع، وعمر العربي المدير التنفيذي للمشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة توقع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب في كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.