وزارة الرياضة تدعم مركز شباب أبو منيسي بكفر الشيخ

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، عن دعم مركز شباب أبو منيسي بإدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 20000 ج، لتمكين الشباب والنشء من ممارسة الأنشطة المختلفة . أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن ذلك الدعم يأتي في اطار تكثيف الأنشطة لجذب اكبر عدد من الشباب والنشء للمشاركة فيها، والتي من ضمنها الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والدينية والرياضية. أشارت وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تستهدف دعم وتطوير، ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لها؛ لتنشيط البرامج بها على مدار العام، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية. ذلك الدعم يأتي في اطار تكثيف الأنشطة لجذب اكبر عدد من الشباب والنشء للمشاركة فيها، والتي من ضمنها الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والدينية والرياضية. أشارت وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تستهدف دعم وتطوير، ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لها؛ لتنشيط البرامج بها على مدار العام، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

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