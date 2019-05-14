32 فريقًا في دورة النجوم بسنباط برعاية فودة

وصلت منافسات دورة ملعب النجوم بسنباط والتي تُقام تحت رعاية الكاتب والإعلامي محمد فودة، إلى يومها الثامن، وسط منافسات قوية وشرسة بين جميع الفرق من أجل التواجد بين الأربعة الكبار الذين سيتم تكريمهم، حيث بدأت منافسات المجموعة الثامنة والأخيرة، حيث يشارك بالدورة32 فريقًا.

والفرق المشاركة هي: "زفتى- ميت غمر- شبرا مليس- ميت المخلص- شبرا اليمن- ميت النور- شبرا اليمن ب- كفر سنباط- كفر ششتا- ششتا- شنراق- المنيا- عزبة عويس- عزبة أبوعلي-

حانوت- كفر شبرا قلوج- العجزية- الأبطال- الشهيد- الشهيد جمال النجار- الشهيد عنتر فودة- الدوار- البركة- لشون- العمري- الهلال- الشيخ يوسف- آي سي ميلان- الجامع الكبير- أكاديمية صقر- الوحدة- الإيمان".

من جانبهم وجه الشباب المشارك في منافسات الدورة، والجماهير الحاضرة شكرهم لفودة على رعايته للدورة، مؤكدين أنهم اعتادوا منه على رعاية كل الأحداث التي تخص الشباب على كافة الأصعدة خاصة

الصعيد الرياضي.

بينما أكد مصطفى سليم الشهير بـ"الكوتش"، المشرف العام على الدورة، أن دورة ملعب النجوم برعاية الكاتب والإعلامي محمد فودة، تشهد إقبالًا كبيرًا من الكبار والصغار، خاصة أنها تشهد منافسات كبيرة بين نجوم زفتي والقرى المجاورة.

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وأكد جودة العزب، المتحدث باسم الدورة، أن عدد الفرق الذى يشارك في الدورة ٣٢ فريقًا من كافة أنحاء مركز ومدينة زفتي، تم تقسيمهم علي ٨ مجموعات ويمثل كل فريق ٦ لاعبين داخل الملعب و٣ لاعبين في الاحتياطي، مما يعطى مجالًا كبيرًا لاكتشاف المواهب وتنميتها الأمر الذى يجذب خبراء كرة القدم من كافة أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.