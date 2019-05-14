الإنتاج الحربي يكشف سر عدم العثورعلى وديات قبل لقاء المصري

فشل فريق الإنتاج الحربي في العثور على مباراة ودية قبل لقاء المصري، الثلاثاء المقبل، باستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز.
كانت اتصالات قد أجراها الجهاز الإداري بعد لقاء الإسماعيلي الأخير في الدوري، للوقوف على اللاعبين الأساسيين والبدلاء، ولكن باءت كل المحاولات
وأرجع خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن سبب عدم العثور على ودية وجود ارتباطات لمعظم الأندية بجانب رغبة بعضها الآخر في حصول لاعبيها على الراحة الكافية.
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