كريم مأمون يتأهل لدور ال16 ببطولة تشالنجر سمرقند للتنس

تأهل كريم محمد مأمون لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي إلى دور الستة عشر ببطولة تشالنجر سمرقند الستة عشر ببطولة تشالنجر سمرقندللتنس. وجاء تأهل مأمون لدور الستة عشر بالبطولة بعدما فاز على الروسي رومان سافولين بنتيجة 2-0.

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