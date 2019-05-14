اونلاين | قناة MBC Masr مشاهدة برنامج رامز في الشلال وضيف الحلقة (صالح جمعة) بث مباشر MBC Masr Youtuob

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة MBC Masr مشاهدة برنامج رامز في الشلال وضيف الحلقة (صالح جمعة) بث مباشر MBC Masr Youtuob والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة الحلقة الثامنة من برنامج رامز في الشلال وضيف جديد على مقالب رامز جلال وسيتم عرض الحلقة الجديدة بعد دقائق.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

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