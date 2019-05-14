اونلاين | مشاهدة برنامج رامز في الشلال (صالح جمعة) بث مباشر MBC MasR يوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة برنامج رامز في الشلال (صالح جمعة) بث مباشر MBC MasR يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال

، حيث سيكون في الحلقة السابعة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي على مقالب رامز جلال وسيتم عرض الحلقة الجديدة بعد دقائق.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

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