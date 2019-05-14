رياضة | رئيس الكاف: كنت مُخطئ في إختيار عمرو فهمي.. وقرار إقالته كان واجبًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف: كنت مُخطئ في إختيار عمرو فهمي.. وقرار إقالته كان واجبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، علي قرار إقالة عمرو فهمي السكرتير التنفيذي للكاف من منصبه.

وقال "أحمد أحمد" في تصريحات لموقع "إنسايد ورلد فوتبول": " قرار إقالة عمرو فهمي كان صحيحًا، بعد التصرفات التي قام بها الأخير"، مؤكدًا أنه كان مخطئ في إختياره لشغل هذا المنصب بالاتحاد الإفريقي "كاف".

وأضاف: " لم يسبق لي العمل في منظمة دولية قبل تولي رئاسة الكاف، وكنت أظن أن عمرو فهمي هو الاختيار الأنسب للمهمة، لكنني كنت مخطئ وأنا من الشخصيات الذين يعترفون بالخطأ إذا ارتكبوه، وإذا كنت سأختار شخص مالجاشي للمهمة كنت سأختار الشخص الصحيح".

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وتابع: " الاتحاد الإفريقي منظمة كبيرة وإذا كان هناك شخصًا غير قادر على أداء عمله يحق لنا التغيير".

وواصل: " كل ما حدث منذ رحيل عمرو فهمي عن منصبه يؤكد أننا اتخذنا القرار الصحيح، ولا أحب الحديث عن الناس ونحاول دائمًا أن نحل مشاكلنا داخليًا، ومندهش من تناول الاعلام الأمر من جانب واحد فقط".

وأكد رئيس الكاف على ثقته الكاملة في نجاح النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا وقال: "ثقتي في مصر تصل إلي 100% كان هناك مشاكل في أرضيات الملاعب لكن التطوير يسير بشكل جيد واتوقع أن تكون النسخة المقبلة الأفضل في التاريخ".