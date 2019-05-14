رياضة | الجبلاية تشترط لنقل مواجهة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تشترط لنقل مواجهة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الحصول على موافقة الجهات الأمنية مساء اليوم، لنقل مواجهة الأهلي وإنبي، إلى ملعب برج العرب بدلًا من بتروسبورت.

وأكد مسؤولي الجبلاية، على أنه إذا لم يتلقى موافقات الأمن اليوم، سيتم خوض المباراة على الملعب المحدد لها سلفًا.

وطالب مسؤولي الأهلي، بنقل المواجهة إلى برج العرب حسب رؤية الجهاز الفني، بإعتبارها مباراة القلعة الحمراء، بالدوري العام.

ويلتقي الأهلي إنبي، مساء الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.