رياضة | مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر (صالح جمعة نجم الأهلي) منقول عبر قناة MBC Masr

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر (صالح جمعة نجم الأهلي) منقول عبر قناة MBC Masr والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم بث مباشر لبرنامج

، حيث سيكون في الحلقة الثامنة صالح جمعة نجم فريق الأهلي المصري وسيتم عرض الحلقة الجديدة بعد دقائق.

رامز في الشلال

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

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