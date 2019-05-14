رياضة | ميلنر يطلق تصريح ناري قبل نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلنر يطلق تصريح ناري قبل نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيمس ميلنر لاعب وسط نادي ليفربول أن فريقه يستهدف التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام في النهائي الذي سيجمع بين الفريقين في إسبانيا.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل في آخر جولة من البريميرليج.

وقال ميلنر في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: عندما تتذكر الأرقام التي حققناها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفوزك في 30 من 38 مباراة بالبطولة، عليك أن تعرف جيدًا ما نجح ليفربول في تقديمه.

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وتابع ميلنر: علينا أيضًا أن لا ننسى كم كان مانشستر سيتي هو الآخر ناجحًا في الفوز بالبطولة، وهو ما أشعرنا بالإحباط وخيبة الأمل في النهاية.

وأضاف اللاعب: فخورون بما وصلنا إليه رغم خسارة اللقب، ولكن هذا لا ينسينا ما حققناه أمام برشلونة في دوري الأبطال، وهناك فرصة أخرى للتعبير عن أنفسنا للحصول على بطولة، لأنني اعتقد أن هذا الفريق يستحق تتويج مجهوده بإنجاز فريد.

وأكمل ميلنر: مررنا بأسبوع رائع بعد الخسارة من برشلونة في ذهاب نصف النهائي، ونجحنا في الفوز على نيوكاسل والعودة أمام برشلونة، وهو ما يؤكد للجميع على قوة شخصيتنا والقدرة على العطاء والعقلية التي يتحلى بها اللاعبين.

واختتم ميلنر: لا يجب أن ننسى أيضًا دور الجماهير على مدار الموسم، لقد ساندونا في الوقت الذي احتاجنا فيه إليهم في أصعب مباريات الموسم، ويستحقون مثل اللاعبين الفوز ببطولة في النهاية.