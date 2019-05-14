رياضة | بالأسماء.. تعرف على الحكام الأكثر احتسابًا لركلات الترجيح بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تعرف على الحكام الأكثر احتسابًا لركلات الترجيح بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الموسم الكروي من نهايته، وباتت المنافسة على أشدها سواء في صراع حصد اللقب أو الهروب من صراع الهبوط القسم الثاني.

ويسعى كل فريق لتحقيق أهدافه وطموحاته، حيث يرغب الأهلي والزمالك في حسم لقب الدوري العام، بينما تأكد هبوط النجوم إف سي، والداخلية، فيما تبقى مقعد وحيد.

ويعد التحكيم وسيله هامة في حسم أو ضياع بطولة، خاصة بعد أن توجهت بعض الأندية التحكيم الأجنبي هذا الموسم، بسبب الأخطاء.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أكثر الحكام المصرية التي احتسبت ركلات ترجيح هذا الموسم من خلال التقرير الآتي:-

1- "محمد عادل"

خاض: 23 مباراة.

احتسب: 14 ضربة جزاء.

2- "إبراهيم نور الدين"

خاض: 16 مباراة.

احتسب: 12 ضربة جزاء.

3- "محمد الحنفي"

خاض: 18 مباراة.

احتسب: 11 ركلة جزاء.

4- "محمود البنا"

خاض: 17 مباراة.

احتسب: 7 ضربات جزاء.

5- "محمود عاشور"

Advertisements

خاض: 17 مباراة.

احتسب: 6 ضربات جزاء.

6- "طارق مجدي"

خاض: 12 مباراة.

احتسب: 7 ضربات جزاء.

7- "محمد معروف"

خاض: 21 مباراة.

احتسب: 6 ضربات جزاء.

8- "محمد أبوخاطر"

خاض 6 مباريات.

احتسب: 5 ضربات جزاء.

9- "جهاد جريشة"

خاض: 17 مباراة.

احتسب 6 ضربات جزاء.

10- "أمين عمر"

خاض: 18 مباراة.

احتسب: 3 ضربات جزاء.