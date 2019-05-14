رياضة | للمرة السادسة.. حمدالله يتوج بجائزة الأفضل في الجولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة السادسة.. حمدالله يتوج بجائزة الأفضل في الجولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر على جائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري السعودي بعد تسجيله ثلاثة أهداف " هاتريك " في فوز فريقه على أحد.

وتعد هذه المرة السادسة التي يتوج حمدالله بجائزة الأفضل في الجولة من رابطة المحترفين، حيث يقدم مهاجم العالمي موسما مميزا ساهم في تصدر فريقه للائحة ترتيب الدوري.

ومنحت الرابطة جائزة أفضل مدرب للتشيلي سييرا المدير الفني لفريق اتحاد جدة بعد قيادته العميد للبقاء في الدوري وتحقيق فوز عريض على حساب الفتح بسداسية مقابل هدفين.

وللمرة الحادية عشر حصل جمهور اتحاد جدة على جائزة الجمهور المثالي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي وذلك بعد حضور أكثر من 4‪0‪ ألف مشجع لمباراة الفتح الأخيرة.