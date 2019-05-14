رياضة | برشلونة يحدد سعر بيع كوتينيو في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد سعر بيع كوتينيو في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء عن السعر الذي يريده نادي برشلونة الإسباني لبيع فيليب كوتينيو، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن برشلونة قرر بيع كوتينيو في الصيف المقبل لكن ليس بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

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وتابعت الصحيفة أن تشيلسي مهتم بضم كوتينيو من برشلونة حال تمت تقليص عقوبته من محكمة التحكيم الرياضية بخصوص جلب لاعبين جدد من فترتين الصيف والشتاء المقبلين إلى فترة واحدة بداية من يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي سوف يعرض على كوتينيو 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من أجل تعويض البلجيكي إيدين هازارد الذي اقترب من ريال مدريد.

وكان كوتينيو انضم لبرشلونة من ليفربول في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو ويحصل على 16 مليون يورو سنويا.