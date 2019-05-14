رياضة | النصر يحفز لاعبيه بأكبر مكافأة في تاريخ النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يحفز لاعبيه بأكبر مكافأة في تاريخ النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حفزت إدارة نادي النصر السعودي لاعبيها قبل مواجهة الباطن القادمة لحساب الجولة الختامية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن إدارة العالمي قررت منح اللاعبين أكبر مكافأة في تاريخ النادي حال الفوز على الباطن وحسم لقب الدوري.

ويحتاج النصر للفوز بأي نتيجة على الباطن للحصول على لقب الدوري دون النظر لنتيجة مباراة الهلال والشباب والتي ستقام بنفس التوقيت.

وتقام مباراة النصر والباطن الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.