رياضة | مهاجم ريال مدريد يتمرد على النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ريال مدريد يتمرد على النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، قرار إدارة النادي الملكي بخصوص مستقبله مع المرينجي في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت إبراهيم دياز بقرارها إعارته في الموسم المقبل من أجل الحصول على دقائق أكثر والعودة مرة أخرى لصفوف الملكي.

وتابعت الصحيفة أن دياز يرفض قرار إدارة ريال مدريد لأنه يرغب في البقاء مع الفريق الأول بالموسم المقبل واكتساب المزيد من الخبرة بعدما تألق في المباريات الأخيرة التي حصل فيها على فرصة من زين الدين زيدان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن قدوم ايدين هازارد من تشيلسي الذي يلعب في الجناح الأيسر ووجود فينيسيوس جونيور والوافد الجديد رودريجو جوس يعقد من فرص إبراهيم في المشاركة مع الفريق بالموسم المقبل.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن صاحب الـ19 عاما سوف يلعب في أمم أوروبا تحت 21 عاما في يونيو المقبل وقد يثبت أحقيته بالاستمرار في ريال مدريد.

وكان دياز انضم لريال مدريد من مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 17 مليون يورو.