رياضة | 4 صفقات تقترب من مانشستر سيتي.. من بينهم صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 صفقات تقترب من مانشستر سيتي.. من بينهم صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الاسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، في تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل بدء الموسم الجديد بقوة.

وذكرت صحيفة "الميل" البريطانية أن بيب يريد ضم 4 لاعبين في الصيفية منهم لاعب وسط وآخر مدافع واثنين في خط الهجوم.

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ويرغب جوارديولا في تخفيف العبء عن لاعبه المخضرم فرناندينيو في وسط الملعب، حيث اختار الإسباني الشاب رودري لاعب أتلتيكو مدريد الذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

وأبدى بيب اهتمامه وإعجابه بالفرنسي حسام عوار، لاعب أولمبيك ليون أما في الهجوم هناك اسمين وهما الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألماني وهدف ريال مدريد، والبرتغالي جواو فيليكس، لاعب بنفيكا البرتغالي.

ويريد جوارديولا تدعيم الخط الخلفي من خلال اسمين كلاهما من ليستر سيتي، وهما بن تشيلويل، وهاري ماجواير.