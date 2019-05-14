رياضة | وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب في كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب في كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع شركة سيمو سبورت لاكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم لتنفيذ مشروع Top Talents لاكتشاف المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم من سن 10 الي 18 سنة.

و يقوم البرنامج بالكشف على الموهوبين رياضيا في كرة القدم في المحافظات المختلفة في مراكز الشباب والمديريات في المحافظات، حيث سيتم عمل اختبارات للاعبين لاختيار أفضلهم.

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وسوف يتم انتقائهم من اللاعبين المتميزين و من المقرر ان يتم تقسيمهم الي مجموعتين، الاولي ستشارك في بطولة ودية في هولندا، اما المجموعة الأخرى فستقوم بفترة معايشة في الأندية الهولندية على ان تتحمل الشركة كامل التكاليف للسفر والإقامة.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة في الاشتراك مع الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني من اجل العمل معا بهدف النهوض بالرياضة المصرية.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور احمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة سيمو سبورت، وبحضور كل من احمد جمعة معاون الوزير، سماح عمار المستشار الإعلامي للمشروع، وعمر العربي المدير التنفيذي للمشروع.