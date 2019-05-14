رياضة | جاريث بيل يقدم طلبا أخيرا لزيدان قبل الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يقدم طلبا أخيرا لزيدان قبل الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء عن طلب الويلزي جاريث بيل الأخير من الفرنسي زين الدين زيدان،مدرب الفريق الملكي قبل الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، أن جاريث بيل يريد التواجد في قائمة لقاء ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس يوم الاحد في ختام مباريات الدوري الاسباني على ملعب سانتياجو برنابيو من أجل وداع جماهير المرينجي بعدما تأكد من رحيله في الصيف المقبل.

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وتابع الموقع أن زيدان استبعد بيل في المباراتين الأخيرتين حتى يتأكد الويلزي ووكيل أعماله بأن لاعب توتنهام السابق ليس له مكان في مدريد بالموسم المقبل.

وختم الموقع تقريره بأن جاريث بيل قد يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد أو توتنهام في الصيف.

ويلعب جاريث بيل في صفوف ريال مدريد منذ 2013 ويحصل سنويا على 17 مليون يورو.