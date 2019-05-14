رياضة | التحكيم الرياضي يرفض اعتراض الهلال بشأن مشاركة القرني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحكيم الرياضي يرفض اعتراض الهلال بشأن مشاركة القرني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مركز التحكيم الرياضي الاعتراض الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال ضد مشاركة القرني لاعب الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين باعتباره لاعب هاوي.

وأصدر مركز التحكيم بيانا يشير فيه إلى عدم أحقية الهلال في اللجوء إلى مركز التحكيم ضد أي قرار صادر من لجنة الإستئناف.

وجاء نص البيان كالتالي : تقدم الهلال بطلب تطبيق إجراءات التحكيم الاستئنافي على القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم في احتجاج النادي في الطعن بنظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني.

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وتابع البيان : القرار الاستئنافي في محله.. احتجاج نادي الهلال في الطعن حول نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة.. ومن ثم يكون موضوع الطلب هو عدم الأهلية القانونية، والنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، والذي تم إضافته بموافقة الجمعية العمومية في سبتمبر 2018، ينص على أن القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف بالاتحاد والمتعلقة بعدم الأهلية القانونية لا يجوز التظلم عليها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأمر الذي يمنع الهلال من اللجوء إلى المركز في حالات الأهلية القانونية، إضافة إلى كون هذا البند يتعارض مع نصوص النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وواصل : النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لم يتضمن أي مادة تحكم الحالات التي يكون فيها نصوص تمنع من اللجوء إليه، كما أنه خلا من آليات التعامل مع الحالات التي ينشأ فيها تعارض بين نصوصه ونصوص أنظمة أخرى تتقاطع معه، وكذلك لم يتضمن أي مادة تمنح لنصوصه العلو والسمو على غيرها من النصوص التي تعارض نصوص نظامه الأساسي، الأمر الذي يجعل هذه الحالة ضمن نطاق النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والتي تنص على أن من ضمن اختصاصات مجلس إدارة مركز التحكيم "الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام".

وأتم البيان : بناء على ذلك فإن مجلس إدارة المركز واستنادا إلى الاختصاص الممنوح له من النظام الأساسي للمركز، قرر عدم الموافقة على قبول طلب التحكيم كمنازعة لدى المركز في ظل وجود نص يمنع نادي الهلال من اللجوء إلى المركز، وبذلك لم يتم قيد الطلب ولا النظر فيه وإصدارة قرار بشأنه.

وكانت إدارة الهلال قد أرسلت استفسارا للفيفا حول مشاركة القرني والعويشير خلال مباريات فريقهم أمام الزعيم، وجاء رد الاتحاد الدولي بعدم أحقية مشاركة اللاعبين الهواة والمسجلين في فترات القيد غير الرسمية.