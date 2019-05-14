رياضة | خطوة تفصل دي ليخت عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل دي ليخت عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني، من ضم الهولندي ماتيا دي ليخت، لاعب اياكس امستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن برشلونة أصبح على بعد خطوة واحدة من ضم الهولندي ماتياس دي ليخت الذي يعده البارسا كخليفة في المستقبل لجيرارد بيكيه في دفاع الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن القصور الدفاعية في لقاء ليفربول الذي خسره برشلونة برباعية نظيفة جعل إدارة البارسا تسرع من المفاوضات لحسم صفقة دي ليخت من أياكس.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة اتفق مع دي ليخت على كل التفاصيل المالية المتعلقة بانتقاله لكامب نو في الصيف المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة حاليا وهى عدم معرفة من سيقود عميلة انتقال دي ليخت لبرشلونة بعد ايقاف موكله الحالي لمدة 3 أشهر.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة يركز بقوة على إنهاء صفقة دي ليخت قبل فتح باب الانتقالات الصيفية حتى لا يدخل في معارك الميركاتو.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن برشلونة يثق في مركزه بسباق التعاقد مع دي ليخت لأن النادي أصبح على مقربة من حسم الصفقة.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن برشلونة سيدفع 60 مليون يورو لضم دي ليخت من أياكس.