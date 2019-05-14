رياضة | شرط وحيد يبقي فالفيردي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط وحيد يبقي فالفيردي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء عن شرط نادي برشلونة لاستمرار إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وقال برنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، إن إدارة برشلونة سوف تراهن على بقاء فالفيردي مع الفريق بالموسم المقبل إذا حقق كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا في 25 من الشهر الجاري.

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وتعرض فالفيردي لهجوم شديد من جماهير برشلونة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد الخسارة المذلة برباعية من ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي.

ويتواجد فالفيردي في برشلونة للعام الثاني على التوالي وقد يرحل عن البارسا في نهاية الموسم الجاري وحقق لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي والسوبر الإسباني في مطلع الجاري ونجح في الحفاظ على لقب الليجا في الأسابيع الماضية.

ويضع برشلونة عدة أسماء لخلافة فالفيردي مثل رونالد كومان،لاعب برشلونة السابق ومدرب المنتخب الهولندي الحالي وإيريك تين هاج، مدرب أياكس امستردام.