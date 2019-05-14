رياضة | محطات صعبة رسمت طريق الزمالك ونهضة بركان إلى نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محطات صعبة رسمت طريق الزمالك ونهضة بركان إلى نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الكروي بالنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على فريق نهضة بركان المغربي مساء الأحد الموافق 19 مايو، في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك تأهل للمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تفوق على نظيره النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1-0 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي، بينما صعد نهضة بركان علي حساب الصفاقسي التونسي بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-2.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مشوار الزمالك ونهضة بركان حتي الوصول للمباراة النهائية:

1- الزمالك:

دور الـ32 (1):

تغلب الزمالك على نظيره القطن التشادي بنتيجة 7 – 2 في مجموع مباراتي دور الـ32 الأول بالكونفيدرالية، حيث فاز ذهابًا 7 – 0 وخسر إيابًا 2- 0 .

دور الـ32 (2):

واجه الزمالك فريق إتحاد طنجة المغربي وتعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الذهاب، بينما فاز الفارس الأبيض في لقاء الإياب بنتيجة 3-1.

دور الـ16:

اصطدم الزمالك في دور المجموعات مع أندية جورماهيا الكيني، ونصر حسين داي، وبترو أتليتكو، فاز في مباراتين، وخسر مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.

دور الثمانية:

واجه الزمالك فريق حسنية أغادير المغربي وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز الأبيض بهدف دون رد في لقاء الإياب.

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نصف النهائي:

تقابل الزمالك في الدور نصف النهائي مع فريق النجم الساحلي التونسي، وفاز ذهابًا 1-0، وتعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الإياب ليصعد بطل مصر للمباراة النهائية.

2- نهضة بركان:

دور الـ32 (1):

تخطي نهضة بركان، فريق الإتحاد الليبي بالدور الأول بعدما تغلب عليه ذهابًا وإيابا 3-0، 1-0 على الترتيب.

دور الـ32 (2):

واجه بطل المغرب فريق جراف دي داكار السنغالي، في دور الـ32 الثاني، وخسر نهضة بركان 2-0 في لقاء الذهاب، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا في لقاء الإياب بنتيجة 5-1.

دور الـ16 :

وقع نهضة بركان في مجموعة ضمت أندية أوثو دويو الكونغولي، وحسنية أغادير، والرجاء المغربي، حقق 3 انتصارات، وتعادلين ،و هزيمة وحيدة، وصعد أول مجموعته.

دور الثمانية:

واجه فريق جورماهيا الكيني في الدور ربع النهائي للبطولة، وفاز بطل المغرب ذهابًا وإيابًا 2-0، 5-1 على الترتيب ليصعد للدور نصف النهائي.

نصف النهائي:

تقابل مع فريق الصفاقسي التونسي، وخسر ذهابًا 2-0، قبل أن يحقق "ريمونتادا" في لقاء الإياب ويفوز بنتيجة 3-0 ليصعد لنهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه.