رياضة | برشلونة يخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري

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جدد نادي برشلونة اهتمامه بالحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لضمه وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن نادي برشلونة مهتم بضم بوجبا وذلك في الوقت الذي قد يرحل فيه الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وكانت تقارير قد ربطت راكيتيش بالانتقال إلى أنتر ميلان ولكن ستكون الأولوية لنادي مانشستر يونايتد حال التعاقد مع بول بوجبا في الصيف.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان، ويريد اللاعب الرحيل عن اليونايتد في ظل تراجع المستوى وعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.