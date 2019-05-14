رياضة | الهلال يعلن نجاح جراحة سلمان الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يعلن نجاح جراحة سلمان الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي الهلال نجاح الجراحة التي قام بها لاعب الفريق سلمان الفرج في أحد المستشفيات بألمانيا.

وخضع سلمان لعملية أسفل البطن "الفتق"، وكان اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي لتجنب التدخل الجراحي إلا أن فشل البرنامج جعل التدخل الجراحي أمر حتمي.

ومن المقرر أن يخضع سلمان للراحة لمدة ثلاثة أسابيع قبل الخضوع لبرنامج تأهيلي ثم العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزعيم لمواجهة الشباب الخميس المقبل لحساب الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.