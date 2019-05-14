الامارات | برشلونة يحدد سعر بيع كوتينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحدد سعر بيع كوتينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رغبة فريق برشلونة الإسباني بالتخلي عن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، بعد تراجع مستواه كثيرا هذا الموسم، ولكنها في نفس الوقت ترفض التخلي عن اللاعب إلى بسعر مناسب حتى لا يخسر النادي كثيراً بعد عام واحد فقط من التعاقد مع اللاعب في صفقة كلفت النادي الكثير، وقالت الصحيفة إن برشلونة يريد بيع كوتينيو هذا الصيف، ولكنه لن يقبل بأقل من 130 مليون دولار لانتقال اللاعب الذي عانى كثيرا هذا الموسم.

وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول الإنجليزي لصفوف النادي "الكتالوني" قبل عام ونصف، مقابل 188 مليون دولار.

وكان تشيلسي الإنجليزي قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كوتينيو إذا ما نجح في تأجيل عقوبتة بالحرمان من التعاقدات إلى ما بعد الصيف المقبل، ويعود سبب عزوف الأندية عنه بسبب ارتفاع راتبه الشهري، وقيمة الانتقال المطلوبة من برشلونة.

وتراجع مستوى كوتينيو كثيرا مع برشلونة منذ انتقاله في يناير 2018، ولم يستطع في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق، ولاقى انتقادات متكررة من جماهير النادي.