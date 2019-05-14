أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الأهلى يطلب رسميا من اتحاد الكرة نقل مباراة إنبى إلى برج العرب ، اللجنة المنظمة تعلن تميمة أمم أفريقيا 2019 الأسبوع المقبل .

- الأهلى يطلب رسميا من اتحاد الكرة نقل مباراة إنبى إلى برج العرب

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من النادى الأهلى، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة فى الدورى أمام إنبى، المحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.

- الأشعة تثبت تحسن حالة العضلة الأمامية لعمرو جمال

أجرى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة للاطمئنان على إصابته في العضلة الأمامية، حيث أثبتت تحسن حالة اللاعب الذي ينفّذ في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

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- الأندية تجهز مذكرة للجبلاية للمطالبة بإنهاء الدورى قبل كان 2019

يجهز خلال الساعات القليلة الماضية عدد من أندية الدورى مذكرة تمهيداً لعرضها على اتحاد الكرة تتضمن المطالبة بإقامة مباريات البطولة بنفس ترتيب الجدول المعلن منذ بداية المسابقة فضلا عن ضرورة إنهاء الدورى قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يونيو المقبل.

- بتروجت ودجلة يرسلان 50 ألف دولار لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب بالدورى

أرسل ناديا بتروجت ودجلة مبلغ 50 ألف دولار لاتحاد الكرة بواقع 25 ألف دولار لكل منهما، لاستقدام حكام أجانب لمباراتيهما المقبلتين فى الدورى أمام سموحة وحرس الحدود.

- الأهلى يحافظ على ثبات تشكيله أمام إنبى فى الدورى

استقر الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على تثبيت تشكيل الفريق، ومواجهة انبي بنفس تشكيل سموحة، فى المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين بعد غد الخميس فى بطولة الدورى العام.

- اللجنة المنظمة تعلن تميمة أمم أفريقيا 2019 الأسبوع المقبل

تجهز اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، لإعلان تميمة بطولة البطولة الأسبوع المقبل، بعد الاستقرار عليها بشكل نهائى.

- الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الداخلية قبل موقعة نهضة بركان

استقرت إدارة الزمالك على صرف مكافآت الفوز الأخير على الداخلية للاعبين بعدما نجح الأبيض فى مواصلة انتصاراته فى الدورى الممتاز بتحقيق الفوز فى مباراة الداخلية بعد لقاء ماراثونى، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل رحلة السفر إلى المغرب، المقرر لها الخميس القادم، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستقام يوم الأحد القادم فى ذهاب دور النهائى من بطولة الكونفدرالية.