شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركة بيومى أمام الإنتاج .. تعرف على مشاهير مدرسة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة الإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى بالجولة الماضية للدورى المحلى ، شهدت مشاركة محمد بيومى صاعد الفريق للمرة الأول. وسبق خلال السنوات العشر الماضية مشاركة أكثر من ناشىء ضمن صفوف الفريق الأول فمنهم من لمع ونجح فى تثبيت أقدامه وآخرين رحلو بشكل سريع وجاء أبرزهم كالتالى … محمد عواد – محمود شكرى – مسعد عوض – محمد مجدى (حراسة المرمى) باهر المحمدى – محمد أبو المجد ” بوشا ” – أحمد هانى – أحمد أيمن – محمود حمد – عبد الرحمن حسان – أحمد حجازى – على جبر – محمود متولى – محمد البعلى – خالد صبحى – محمود وحيد – جمال حسانين (خط الدفاع) عماد علاء – إسلام عماد – عمر الوحش – محمد فتحى – مهند لاشين – خالد عيد – محمد الضرف – أحمد جمال – أمير شعيب – محمد شريف – مدحت فقوسة -محمد بيومى (خط الوسط) – على جلال – شكرى نجيب – محمد علاء ” لالا ” (خط الهجوم)

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