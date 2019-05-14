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أيمن حافظ ومحمد بدر يستقبلان بعثة الزمالك فى المغرب قبل مواجهة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه غدًا الأربعاء، أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، برفقة محمد بدر المسئول المالي بالقلعة البيضاء، إلى المغرب، من أجل إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة الفارس الأبيض.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة متوجهة إلى المغرب يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة نهضى بركان المغربى يوم الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن تشهد الفترة الحالية داخل القلعة البيضاء التركيز الكامل فقط على المواجهتين القادمتين أمام نهضة بركان المغربى، سواء فى مباراة الذهاب التى ستقام فى المغرب الأحد المقبل، بجانب لقاء الإياب الذى سيقام يوم 26 من مايو الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ثم العودة بعد ذلك لفتح ملف المنافسات المحلية.

 

 

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