شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الدفاع الجوى..7 أرقام لـ " بيراميدز و دجلة" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المتابعة للدورى المصرى المواجهة المنظرة بين فريقا بيراميدز و وادى دجلة و المقرر لها العاشرة مساء على ملعب إستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز .

و يسعى فريق بيراميدز إلى الصعود إلى المركز الثانى بحصد الثلاث نقاط فى لقاء اليوم ، وسط طموح دجلة فى تحقيق مفاجأة من أجل الهروب من دائرة صراع البقاء في دوري الأضواء .

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " بيراميدز و دجلة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :