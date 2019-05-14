شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الدفاع الجوى..7 أرقام لـ " بيراميدز و دجلة" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المتابعة للدورى المصرى المواجهة المنظرة بين فريقا بيراميدز و وادى دجلة و المقرر لها العاشرة مساء على ملعب إستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز .
و يسعى فريق بيراميدز إلى الصعود إلى المركز الثانى بحصد الثلاث نقاط فى لقاء اليوم ، وسط طموح دجلة فى تحقيق مفاجأة من أجل الهروب من دائرة صراع البقاء في دوري الأضواء .
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " بيراميدز و دجلة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
بيراميدز ووادى دجلة
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