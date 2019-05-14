شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتح ملف "معارى الزمالك" بعد موقعة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل حسم ملف اللاعبين المعارين من الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة تمهيداً لحسم موقفهم سواء بالبقاء أو البحث عن بدائل فى حالة رغبة القلعة البيضاء فى عودة أحدهم .

طلائع الجيش يملك ثلاثة لاعبين معارين من الزمالك هم إسلام جمال مدافع الفريق، وأحمد موسى (كابوريا) لاعب الوسط ومصطفى محمد المهاجم الشاب.

ويعود فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل لاستئناف تدريباته عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة عقب الفوز على بتروجت بهدف دون رد.

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا، وتلقت شباكه 38 هدفا.