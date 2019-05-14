شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يتواجد عماد السيد مع الزمالك فى نهائى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت الآمال فى تواجد عماد السيد حارس مرمى الزمالك، على مقاعد بدلاء فريقه خلال مواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير بالمغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح بديلاً لعمر صلاح الذى سيتولى حراسة عرين الأبيض فى تلك المباراة الهامة.

كيف تجددت الآمال بتواجد عماد السيد أمام بركان؟

كشف الطبيب المعالج لعماد السيد، إنه لم يتم تثبيت الإصبع الذى تعرض للكسر فى يد اللاعب بمسامير أو شرائح، حيث أن الأمر لا يستدعى تركيب مسامير أو شريحة، وأنه تم تثبيت الكسر بسلك عن طريق الليزر وسيتم فكه بعد أسبوعين، وحرص محمد أسامة طبيب الزمالك على مرافقة حارس الأبيض طوال الأيام الماضية فى المستشفى سواء قبل الجراحة أو بعدها.

هل يتواجد عماد السيد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بركان؟

استفسر حارس الزمالك من طبيب الفريق عن إمكانية تجهيزه لأن يكون بديلاً للحارس الصاعد عمر صلاح فى المباراة القادمة، وطلب منه طبيب الأبيض أن يحصل على راحة على أن يتواجد فى مقر النادى غدًا الأربعاء لتحديد برنامج تأهيله، على أن يكون ضمن البعثة البيضاء التى ستغادر القاهرة متجهة إلى المغرب يوم الخميس المقبل بناءً على طلبه.

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يحسم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، موقف عماد السيد من التواجد على مقاعد بدلاء الأبيض أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية، عقب الاختبار الذى سيخضع له الحارس يومى الأربعاء والخميس وقبل سفر البعثة إلى المغرب، وبعدها يقرر جروس هل سيرافق عماد السيد البعثة فقط أم سيكون بديلاً لعمر صلاح.

لماذا يحرس عمر صلاح عرين الزمالك فى ذهاب نهائى الكونفدرالية؟

يحرس عمر صلاح، صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية، بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.