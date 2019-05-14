شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لن نخوض مباراة الأهلى إلا فى بتروسبورت.. ولماذا تظهر المجاملات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى أن الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة فريقه أمام الأهلى تم عقده منذ قليل فى مديرية أمن القاهرة بحضور هشام العزب ممثلا عن إنبى بجانب ممثل عن النادى الأهلى وممثل عن ملعب بتروسبورت، تمهيدا لخوض مباراة الخميس المقبل بين الفريقان على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع 30 بالدورى.

تابع مدير الكرة بإنبى تصريحاته لليوم السابع: "لماذا يتم إثارة نقل المباراة قبلها بـ48 ساعة؟.. فمن الواضح أن هناك مجاملات قبل أن تبدأ المباراة، لدينا جدول تم إخطارنا به سنلعب وفقا له ولن نخوض اللقاء فى ملعب آخر".