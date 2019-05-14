شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد أحمد الشناوي ..لغة الأرقام تكشف مهارة صاحب الثمانية أذرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطبوط حراسة المرمى هكذا لقبته الجماهير بمختلف انتماءاتها، فمع تواجده بين الثلاث خشبات تحطمت أحلام الكثير من الهدافين ليستحق اللقب عن جدارة، وجاء وصف الأخطبوط على وجه التحديد للتعبير عن مهارة الحارس الفذ الذي يمتلك 6 أذرع إضافية تتحرك في كافة الاتجاهات بين القائمين والعارضة، أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أو الاخطبوط والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده رقم 28 .

حيث ولد أحمد الشناوي فى 14 مايو عام 1991 فى محافظة بورسعيد، وتربى بين ناشئى النادى المصرى، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

لفت أحمد الشناوى أنظار نادى الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014.

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الشناوي عبر مسيرته الكروية لعب أحمد الشناوي لثلاث أندية هي المصري، الزمالك وبيراميدز، جاءت مشاركات الاخطبوط في مباريات الدوري العام بواقع 181 مباراة من بينها 132 مباراة مع الزمالك حافظ فيها الشناوي على نظافة شباكه خلال 69 لقاء.

فيما شارك الشناوي مع المصري في 54 مباراة حيث حافظ الأخطبوط على نظافة شباكه في 27 مباراة ، ومع بيراميدز شارك الشناوي في 21 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات .