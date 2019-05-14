شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير : كمال السيد حارس واعد للدراويش.. ومستواه مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الاسماعيلى ، عن سعادته البالغة بالمستوى المتميز الذى ظهر علية الحارس الشاب كمال السيد فى المباراة الودية التى أقيمت مساء أمس على ملعب ستاد المصرى ببورسعيد .

وكان الدراويش قد تعادل وديا امام نظيرة المصرى بنتيجة هدف لكل فريق فى اطار الفريقين لمباريات الدورى القادمة .

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وتابع ” الصغير” ان مايميز الحارس كيفية بناء الهجمة من الخلف وتمتعه بمهارات فى اللعب على الأرض وهو ما يشتهر به فريق الاسماعيلى .

واشار الى ان الدراويش يمتلك عدد من الحراس امثال محمد عواد ومحمد فوزى ومحمد مجدى وكمال السيد وايمن رجب .

ووجه مدرب حراس الدراويش الشكر لمسئولى لجنة التعاقدات لنجاحهم فى التعاقد مع كمال السيد ، وضمه للدراويش خاصة انه يتابعه منذ فترة طويلة عندما كان لاعب فى نادى القناة .